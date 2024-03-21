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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Emeklilere promosyon müjdesi

GÜNDEM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de duyurdu! Emeklilere promosyon müjdesi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Kayseri'de devam ederken, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, emeklilere verilecek banka promosyonu ile ilgili "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." dedi.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Kayseri.

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolda hiç yorulmadan. Burası Mimar Sinan'ı yetiştiren şehir. Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart'ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız. Kayseri verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılının inşasını birlikte geçekleştireceğiz. 75 bin kişi meydanda. Bu meydanda yüzbinleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var.

21 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK

31 Mart akşamı balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Bölüşmenin manasını en iyi Kayseri var. Sanayi, tarım vahası kuran Kayseri pek çok şehre ilham kaynağı oldu. Tarihi değiştirecek işler yatık, yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan asırlık ihmalle gelen alt yapı eksiklerini giderdik. Biz çalıştıkça rabbimiz bereketini verdi.21 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Hep birlikte biraz daha çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Deprem konutlarında teslimde 80 bine yaklaştık. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bine tamamlıyoruz. Üretim ve istihdamı destekleyecek.

ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Gençler sizlerin yanındayım. En büyük mücadeleyi enflasyonu körükleyen anlayışa karşı veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Çalışarak, üreterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşecek.

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum.

'MUHALEFET TARAFINDA DEĞİŞİM ARAYIŞLARI BAŞLADI'

CHP yönetimiz sadece beceriksizlerden değil aynı zamanda tembellerden oluşuyor. Para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Kabalaşarak skandalı örtbas edebileceklerini sanıyorlar. 'DEM'leniyorlar ancak orada tablo çok parlak gözükmüyor.

Karşımızda projesi olmayan bir zihniyet var. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediklerini söyleyen zihniyet ülkemizin talihsizliğidir. Hani beterin beteri vardır derler ya ülkemiz kısır döngüye girmiştir.

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