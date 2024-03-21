Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de duyurdu! Emeklilere promosyon müjdesi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolda hiç yorulmadan. Burası Mimar Sinan'ı yetiştiren şehir. Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart'ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız. Kayseri verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılının inşasını birlikte geçekleştireceğiz. 75 bin kişi meydanda. Bu meydanda yüzbinleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var.