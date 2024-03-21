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Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar azalışla 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

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