21 Mart 2024, Perşembe
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Emekliye promosyon müjdesi! Güncelleme başvuruları ne zaman? Ne zaman hesapta? Bakan Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekli promosyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.