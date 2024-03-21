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Emekliye promosyon müjdesi! Güncelleme başvuruları ne zaman? Ne zaman hesapta? Bakan Işıkhan açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 18:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekli promosyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.
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