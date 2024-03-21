Emekliye 8-12 bin TL banka promosyonu

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni müjdeler açıklanır mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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