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Emekliye 8-12 bin TL banka promosyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 16:45
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni müjdeler açıklanır mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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