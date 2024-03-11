Bakan Mehmet Şimşek’ten Fitch’in not kararıyla ilgili flaş açıklama: Sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor





- Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.



- Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.



- Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor.