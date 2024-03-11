TÜİK Ocak 2024 dönemine ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı | TÜİK Ocak 2024 işgücü istatistikleri
Son dakika haberine göre TÜİK Ocak 2024 dönemi için işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ocak 2022 - Ocak 2024 (%)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,0 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ocak 2022 - Ocak 2024 (%)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,6 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,6 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ocak 2024
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,3 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2022 - Ocak 2024 (Saat)
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,5 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,3 olarak tahmin edildi.
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