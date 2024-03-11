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Bitcoin'in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Bitcoin’in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

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