Tüm gözler Fitch'te! Türkiye'ye not artırımı gelecek mi? İşte beklentiler...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece Türkiye ile ilgili raporunu açıklaması bekleniyor. Piyasa beklentileri Türkiye'nin görünümünün "pozitif" yükseltilmesi yönünde hemfikir. A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör de konuyla ilgili yaptığı açıklamada görünümün pozitife yükseltilmesini beklediğini ifade etti. İşte Fitch'in Türkiye raporuyla ilgili son gelişmeler...
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in bu gece yarısından (8 Mart 2024) sonra Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
Fitch'in Türkiye için not değerlendirmesi güncel olarak kredi notu için "B", not görünümü için ise "Durağan" seviyesinde bulunuyor. Kurum, 8 Temmuz 2022 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin "B+" kredi notunu "B"ye indirirken, görünümünü "negatif" olarak korumuştu. 8 Eylül 2023 tarihinde ise görünüm beklentilere paralel olarak "negatif"ten "durağan"a yükseltilmişti.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fitch'in yarınki değerlendirmede Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesi bekleniyor. Foreks Anketine katılan 14 ekonomistin 13'üne göre Fitch, Türkiye'nin notunu "B" olarak koruyacak. 1 Ekonomist ise kredi notunun "B+"ya yükseltileceği görüşünde.
Ekonomistlerden 10'u görünümün "durağan"dan "pozitif"e yükseltileceğini, 4'ü ise "durağan" görünümün korunacağı görüşünü bildirdi.
2024'TE 2 KEZ DEĞERLENDİRME YAPACAK
Fitch 2024 yılı değerlendirme takvimine göre bu yıl Türkiye için 2 değerlendirme öngörülüyor. Bu değerlendirmelerin ilki 8 Mart 2024'te yapılacakken, diğerinin ise 6 Eylül 2024'te yapılması bekleniyor.
"POZİTİFE ÇEVRİLMESİNİ BEKLİYORUM"
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Fitch'in olası Türkiye kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güngör, "Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum." dedi.
İşte Güngör'ün açıklamaları
Kredi derecelendirme kuruluşları siyaseten olayları bakıyor. Geçmişte de Türkiye'nin çok daha iyi notlarla vermeleri gereken notları vermediler. Siyaset çok etkili. Fakat son dönemde özellikle diğer iki kuruluştan da hem S&P'den hem Moody's'ten görünümle ilgili önemli kararlar çıktı.
Daha önce bu kuruluşlarda da Türkiye'nin not görünümü durağanken pozitife çevrildi. Dolayısıyla Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum.
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