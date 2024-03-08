Tüm gözler Fitch’te! Türkiye’ye not artırımı gelecek mi? İşte beklentiler...

2024'TE 2 KEZ DEĞERLENDİRME YAPACAK

Fitch 2024 yılı değerlendirme takvimine göre bu yıl Türkiye için 2 değerlendirme öngörülüyor. Bu değerlendirmelerin ilki 8 Mart 2024'te yapılacakken, diğerinin ise 6 Eylül 2024'te yapılması bekleniyor.

"POZİTİFE ÇEVRİLMESİNİ BEKLİYORUM"

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Fitch'in olası Türkiye kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güngör, "Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum." dedi.