Marketten markete etiket değişiyor | Aynı ürünlerde fark 300 lira! Gross marketler daha mı ucuz?

Vatandaşların ATV Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Eşim benim buradan alır, daha ucuz hem de taze

- 2 bin TL civarı. Oldukça da ürün aldım. Diğer marketlerden alışveriş yaptığımızda daha pahalı denk geliyor

- Bu kadar fark bilemiyorum nasıl olabilir

- Orası ne kadardı 651 lira, burası 948 orası iyiymiş.