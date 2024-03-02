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Marketten markete etiket değişiyor | Aynı ürünlerde fark 300 lira! Gross marketler daha mı ucuz?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Marketten markete etiket değişiyor | Aynı ürünlerde fark 300 lira! Gross marketler daha mı ucuz?

Ramazana 10 gün kala çarşı pazarda da alışveriş hızlandı. Talep artınca fırsatçılar da bu durumu hemen fiyatlara yansıttı. Üstelik yapılan tüm denetimlere rağmen bazı marketlerde yine her gün etiketler değişiyor. ATV Haber ekipleri hem o denetimlere katıldı hem de aynı ürünlerin farklı marketlerdeki fiyatlarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuç sizleri de şaşırtacak.

Etiketler akşamdan sabaha değişiyor. Bir gün önce alınan ürün ertesi gün daha yüksek fiyattan sepete giriyor. Tüketici isyanda. Marketler arası fiyat farkı makası iyice açıldı.

FİYAT UÇURUMU

ATV haber etiket fırsatçılığını gözler önüne sermek için 10 ürünlük liste ile önce "gross" olarak adlandırılan toptan satış marketinin yolunu tuttu. Aslında sadece tuvalet kağıdının fiyatı bile iki market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

RAMAZAN BOYUNCA DENETİM

"gross" markette 40'lısı 169 lira 90 kuruşa satılan tuvalet kağıdının zincir markette 32'lisi 349 lira 90 kuruştu. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 10 ilde yapılan eş zamanlı denetimler Türkiye geneline yayılacak ve Ramazan ayı boyunca devam edecek.

YAKIN MARKAJ

Fahiş fiyat artışı yapan marketler Ticaret Bakanlığının yakın markajına alındı. Bakanlık yetkilileri marketleri tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü yapıyor.

Vatandaşların ATV Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Eşim benim buradan alır, daha ucuz hem de taze

- 2 bin TL civarı. Oldukça da ürün aldım. Diğer marketlerden alışveriş yaptığımızda daha pahalı denk geliyor

- Bu kadar fark bilemiyorum nasıl olabilir

- Orası ne kadardı 651 lira, burası 948 orası iyiymiş.

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