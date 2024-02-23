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Haberler Galeri İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Makarna, salça, kuru fasülye, et ve süt ürünleri yüzde 20 zamlandı. Hurma 300 lirayı aştı. Fırıncılar geçen yıl 10 TL olan pidenin bu yıl 20 TL olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:29
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İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu.

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İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

Ramazan öncesi et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünleri ortalama yüzde 20 zamlandı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın da fiyat hareketi hızlandı.

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İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

Ramazan pidesinde fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da geçen yıl İstanbul'da 10 TL olan 300 gramlık pidenin fiyatı bu yıl ikiye katlandı.

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İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

İNDİRİM OYUNUYLA ZAM!
Fırsatçılar Ramazan öncesinde indirim oyunlarını da yine devreye aldı. Tahıl ürünlerinde fiyat oyunlarıyla dikkat çeken fırsatçılar, şubat başında fiyatı artırıp sonrasında indirim yaptı. Ancak sözde indirimle Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi salça, makarna, kuru fasulye gibi ürünlere yüzde 20 ila 30 zam yapılmış olundu.

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İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

Örneğin şubat ayı başında 30 TL olan 500 gramlık makarna önce 50 TL'ye çıkarılıp sonra indirim oyunuyla 36 TL'den satışa konuldu. Yine Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi olan salçada da benzer oyun dikkat çekti. 38 TL'den satılan 830 gramlık salça, şubat başında 48 TL'ye çıkartılıp sonrasında 40 TL'ye indi.