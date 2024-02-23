İndirim oyunuyla zam yaptılar! Ramazan fırsatçıları sahnede | Asgari ücret artışı bahane oldu | Pide kaç TL olacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala gıda fiyatları hareketlendi. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Makarna, salça, kuru fasülye, et ve süt ürünleri yüzde 20 zamlandı. Hurma 300 lirayı aştı. Fırıncılar geçen yıl 10 TL olan pidenin bu yıl 20 TL olacağını belirtti.