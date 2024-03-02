Operatörün eli vatandaşın cebinde! Taahhüttü bu ay sona erenler dikkat | BTK tavan fiyat açıklayacak

TÜDER BAŞKANI KÜÇÜK: KULLANILMAYAN DAKİKA VE İNTERNETİN İADESİ YAPILMALI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, geçen yıl 4 kişilik bir hanenin mobil haberleşme fatura tutarlarının toplamının 400 TL iken bu yıl bu rakamın 1000 TL'ye çıktığını ifade etti. Küçük, "Operatörler paket ve tarifelerine ortalama yüzde 150 zam yaptı. Bu rakamın daha da arttığı oluyor. Ayrıca operatörler pakette kullanılmayan internet ve dakikaların sonraki aya aktarılmasını ya da kullanılmayan kısmın para iadesini de yapmıyor. Örneğin operatör vatandaşa 20 gigabayt internet satıyor, ancak vatandaş ay sonunda 10 gigabayt tüketse dahi tümünün parasını alıyor. Yani vatandaş kullanmadığı bir hizmet için de para vermiş oluyor. Bu uygulamaya son verilmeli" dedi.