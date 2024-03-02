Operatörün eli vatandaşın cebinde! Taahhüttü bu ay sona erenler dikkat | BTK tavan fiyat açıklayacak
Mobil operatörlerin fahiş ücret politikaları vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na şikayet etti. BTK 1 Nisan’da tavan fiyat açıklayacak.
Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler rakamlarına yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.
Mobil operatörlerin uyguladıkları fatura ücreti politikaları vatandaşı isyan ettirdi. Binlerce vatandaş şikayetini BTK'ya iletirken, kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı.
1 NİSAN'DA YENİ TAVAN FİYAT AÇIKLANACAK
BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl Nisan ve Ekim ayları olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor. Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor.
Ekim 2023'te yurt içi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurt dışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurt içi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek. Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor.
İNTERNETTEN ŞİKAYET MÜMKÜN
Vatandaşlar operatörlerin uyguladıkları fatura ücretlendirmesi politikalarını BTK'ya şikayet edebiliyor. İsterlerse ALO 120'yi arayarak şikayet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici.btk.gov.tr/ adresine girerek buradaki formu doldurarak şikayetlerini kuruma iletebiliyor.
Gelen şikayetleri doğrudan ilgili operatöre yönlendiren BTK, operatörlerin sorunu çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikayetini yaparsa bu defa durum operatörlerin aleyhine dönüyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan Kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.
TÜDER BAŞKANI KÜÇÜK: KULLANILMAYAN DAKİKA VE İNTERNETİN İADESİ YAPILMALI
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, geçen yıl 4 kişilik bir hanenin mobil haberleşme fatura tutarlarının toplamının 400 TL iken bu yıl bu rakamın 1000 TL'ye çıktığını ifade etti. Küçük, "Operatörler paket ve tarifelerine ortalama yüzde 150 zam yaptı. Bu rakamın daha da arttığı oluyor. Ayrıca operatörler pakette kullanılmayan internet ve dakikaların sonraki aya aktarılmasını ya da kullanılmayan kısmın para iadesini de yapmıyor. Örneğin operatör vatandaşa 20 gigabayt internet satıyor, ancak vatandaş ay sonunda 10 gigabayt tüketse dahi tümünün parasını alıyor. Yani vatandaş kullanmadığı bir hizmet için de para vermiş oluyor. Bu uygulamaya son verilmeli" dedi.
NET KARLARI DA SATIŞ GELİRLERİ DE ARTTI
BTK verilerine göre 2023 yılı üçüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 48,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 8.5 milyar TL'si TT mobil, 15.7 milyar TL'si Turkcell, 10.1 milyar TL'si Türk Telekom ve 14 milyar TL'si ise Vodafone tarafından gerçekleşti.
Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 14,5 milyar TL oldu. Türk Telekom'un 2023 ilk 9 aylık geliri ondan önceki yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL'ye ulaşırken, 4,5 milyar TL net kâr elde etti.
Vodafone'un ise Nisan-Eylül 2023 mali döneminde servis gelirleri 20,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 8 milyar TL'ye çıktı. Turkcell ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte toplam gelirlerini 2022 aynı dönemine göre yüzde 77,3 artışla 26 milyar TL'ye çıkarırken, 2023 üçüncü çeyrekte 5,5 milyar TL net kar elde etti.
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