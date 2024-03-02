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İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat ayı ihracatımız yüzde 13,6 artış ile 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık" dedi.

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