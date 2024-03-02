Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselişi sürecek mi?

GRAM ALTINDA REKOR FİYAT

İslam Memiş: Şu anda serbest piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 174 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 2 bin 83 dolar seviyesinde gidiyor. Rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. ABD'den gelen verilen burada önemli bir etkisi var. Diğer yandan Merkez Bankalarında faiz indirim sürecinin bu yıl başlayacağına dair piyasalarda bir bekleyiş var. Bu beklenti her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanında jeopolitik gerilimi fiyatlayan bir altın var. Rusya tarafından gelen açıklamalar piyasaları tedirgin ediyor.