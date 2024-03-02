Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselişi sürecek mi?
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Peki, hangi yatırım aracı en fazla kazandırdı? Altın haftayı nasıl kapattı? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Gram ve çeyrek altında ekonomik veriler doğrultusunda rekorların kırıldığı bir hafta geride kaldı. Gram ve çeyrek altın yatırımcının yakın takibinde. Borsada da hareketli zamanlar yaşanıyor.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Peki altın haftayı nasıl kapattı? Önümüzdeki günlerde altında nasıl bir seyir bekleniyor? Altında yön ne olacak? Yeni yılda hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Alım yapmak için doğru zaman mı? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
GRAM ALTINDA REKOR FİYAT
İslam Memiş: Şu anda serbest piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 174 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 2 bin 83 dolar seviyesinde gidiyor. Rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. ABD'den gelen verilen burada önemli bir etkisi var. Diğer yandan Merkez Bankalarında faiz indirim sürecinin bu yıl başlayacağına dair piyasalarda bir bekleyiş var. Bu beklenti her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun yanında jeopolitik gerilimi fiyatlayan bir altın var. Rusya tarafından gelen açıklamalar piyasaları tedirgin ediyor.
ALTIN ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK
İşte altın fiyatları mart ayının ilk işlem gününde gelen açıklamalar nedeniyle direnç seviyelerini kırmış oldu. Her ay altın fiyatlarında yeni bir rekor görüyoruz. Ons altın tarafında kırılmayan 2 bin 70 dolar direnç seviyesi vardı. Bunun kırılmasıyla beraber bu yıl içinde beklediğim önce 2 bin 150 sonrasında 2 bin 300 dolar seviyesi halen geçerli. Merkez Bankalarının politikaları ve jeopolitik gerilimler bunu destekleyebilir. 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak beklentisi zaten vardı. Rakamlar bunu aslında gösteriyor.
YIL SONU 3 BİN TL OLACAK MI?
Gram altın hem dolar hem onstan destek gördüğü için mart sonunda beklediğim 2 bin 150 TL seviyesi vardı daha martın ilk gününde bu seviyeler hızlıca geldi. Düğün sezonunda ve yaz aylarında 2 bin 500 ve 2 bin 700 TL seviyesi ile alakalı beklentilerimiz hala devam ediyor. Yıl sonunda gram altında hedef ve beklenti 3 bin TL seviyesidir. Buraları takip etmeyi sürdüreceğiz. Hem doların hem onsun beraber yükseldiği bir senaryoda gram altın her ay yeni bir rekor tazelemesi sürpriz olmayacak.
HIZLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
3 bin TL seviyesi için altında haftalık ve günlük kapanışlara baktığımız zaman beklenenden biraz daha önce gelebilir. Aslında bu sinyalleri almaya başladık. Yılın son çeyreğinde beklediğimiz 3 bin TL seviyesi öne gelebilir. Hızlı yükselişler biraz daha erken başladı ve devam ediyor. Özellikle borsan çıkış yapanlar emtia tercih ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında beklediğim 2 bin 500 ve 2 bin 700 TL seviyesi haziran ayında da gerçekleşebilir. Böyle bir erken fiyatlama olabilir.
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