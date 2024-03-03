Yıllık izin hesabında bunlara dikkat! Emeklinin yıllık izin hakkı var mı? EYT’lilerde izin hesaplaması nasıl yapılır? Kullanılmayan yıllık izin yanar mı?

■ PART-TİME ÇALIŞANLARIN İZİN HESABI NASIL OLUYOR?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

■ İZİNLER NASIL KULLANILABİLİR?

Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.