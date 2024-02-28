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İngilizler KAAN'a göz dikti! Dikkat çeken analiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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İngilizler KAAN’a göz dikti! Dikkat çeken analiz

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Yerli ve milli kalkınma planında başarı üzerine başarı elde eden Türkiye'nin vizyonu bu kez İngiliz medyasında ele alındı. Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeden yükseldiğinin altınının çizildiği analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yerli ve milli anlayışla savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, milli muharip uçak KAAN'la konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara-Mürted Havalimanından ilk kalkışını yapan Milli Muharip Uçağı KAAN, görevini başarıyla tamamlayıp güvenli bir şekilde piste iniş yaptı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, bugüne kadar başarıyla geçtiği fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından ilk uçuşuyla tarihe geçti.

"F-35 YOK SORUN YOK!"

Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olarak görülen KAAN'ın uçuşu, o günden bu yana dünya basınının gündeminden düşmedi. Son olarak İngiliz savunma sitesi Forces, KAAN ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

İngiltere'nin Savunma Bakanlığı bünyesindeki BFBS'ye bağlı Forces, KAAN ile ilgili yayınladığı analizde "F-35 yoksa bile problem yok, Türkler yerli 5. nesil savaş uçağını uçurdu" ifadesine yer verdi.

"Görünüşte, 13 dakikalık küçük bir çaba gibi gözükebilir ancak bu adım Türkiye'nin hava gücü için büyük bir adım" değerlendirmesinde bulunan Forces "Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş tekniklerine sahip olan bir ülke olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.

"HER ŞEYİNİ KENDİ ÜRETİYOR"

Türkiye'nin ABD'nin F-35'İne muhtaç olmadığının altını çizen Forces, Türkiye'nin bu zorlamaya boyun eğmeyerek A'dan Z'ye her şeyini kendi ürettiği savaş uçaklarıyla dünya çapında bir örnek haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin 2030'a kadar mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil savaş uçaklarını sahaya sürmeyi hedeflediğinin altını çizen Forces, bu hamlelerin Batılı ülkeler tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

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