28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı duyurdu! 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde 2024 şubat ayı itibarıyla 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA