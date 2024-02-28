Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan hızlı tren müjdesi! 7 saat süren yol 2 saat 45 dakikaya inecek

SAMSUN'DAKİ ULAŞIM YATIRIMLARI

Samsun'da yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Uraloğlu, "Karadeniz Sahil Yolu'nun bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun, gerek şehir içinde gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğu her geçen gün artan bir cazibe merkezi oldu. Bu nedenle Samsun'un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yaptık. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik. Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken, Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.