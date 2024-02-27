Kripto paranın geleceği ne olur? Bitcoin neden yükseliyor?
Kripto paralarda yükseliş rüzgarı devam ediyor. Bitcoin fiyatı aralık 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerinde alıcı buldu. Diğer yandan kripto para piyasasının yasal zemine oturtmak için bazı düzenlemeler planlanıyor. Peki kripto parada yükseliş sürecek mi? Düzenleme ile neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto varlık yöneticisi Demir Murat Aksoy değerlendirdi.
Bitcoin fiyatında son 2 gündeki yükseliş yüzde 10'u buldu. Fiyat şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 3,44 artışla 56 bin 541 dolarda. Peki kripto parada yükseliş sürecek mi? Düzenleme ile neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto varlık yöneticisi Demir Murat Aksoy değerlendirdi.
GRİ LİSTE DENETİMİ…
Demir Murat Aksoy: Aslında kripto varlık yasası 2021 yılının sonuna doğru Meclis'in gündemine gelmek üzereydi ancak sonra ertelendi. Özellikle OECD bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün ülkemizi gri listede tutmasında dolayı kripto varlık yasa tasarısı yeniden gündeme geldi. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifadesi üzerinden haziran ayında Mali Eylem Görev Gücü gri listeden ülkemizi çıkarmak için denetime gelecek. Bu nedenle kripto varlık yasa tasarısı oldukça önemli.
ETF KARARI RALLİ YAPTIRDI
Bu yasanın taslağına bakıldığı zaman Gerçekten çok önemli tanımların ve bir takım kriterlerin getirildiğini görüyoruz. Tanımlar nedir? İşte bunlar net şekilde ortaya konuyor. Bitcoin son zamanlarda ETF ile bir ralli yaşadı. Orada sular ısınmaya devam ediyor. Bize ise spot ETF kararı sonrası kripto sektöründe hareketlilik yaşanırken yasa ile ilgili gelişmeler de belirli bir olgunluğa ulaştı. Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
UMUT VERİCİ GELİŞME
Burada kripto varlık alım satım platformlarına birtakım kriterler getiriliyor. Sermaye yeterliliği, üst yöneticilere yükümlülükler getiriliyor. Yöneticilerin sicil anlamda temiz olması gibi noktalara temas ediliyor. Zorunlu karşılık oranlarının kriptolarda da uygulanmaya başlayacağını görüyoruz. Ülkedeki yatırımcıların varlıklarının ülkemizde rezerve şekilde tutulmasının yasa taslağında ifade edildiğini görüyoruz. Tüm bunlar oldukça umut verici.
VERGİ KONULARINA TEMAS
Ülkemizde geleneksel finans 2002 sonrası çok sağlam temeller üzerinde gittikçe yükselen bir ivmeyle güvenini artırdı. 2008 global krizinde de ülkemiz en az hasarla yoluna devam etti. Kripto yasasının da tüm katılımcılarla çok sağlam temellerle ilerlediğini görüyoruz. Eklenen düzenlemeler ile vergi gibi konulara da temas edilecektir.
40 MİLYAR DOLAR GİRİŞ
ETF'ler bir yatırım sepeti ve bunun içinde Bitcoin belli oranda tutuluyor. ABD'de spot ETF kararının verilmesinden sonra çok ciddi bir para akışı oldu. Şu anda 40 milyar dolara yakın bir para girişi var. Bunlar 11 Ocak'tan itibaren devam ediyor. Bunun yanında varlığa dayalı tokenler önem arz ediyor. Özellikle tarım ürünlerine dayalı tokenler önem kazanacak. Gerçek dünya varlıklarının tokenleri önem kazanacak.
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