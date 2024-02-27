Kripto paranın geleceği ne olur? Bitcoin neden yükseliyor?

40 MİLYAR DOLAR GİRİŞ

ETF'ler bir yatırım sepeti ve bunun içinde Bitcoin belli oranda tutuluyor. ABD'de spot ETF kararının verilmesinden sonra çok ciddi bir para akışı oldu. Şu anda 40 milyar dolara yakın bir para girişi var. Bunlar 11 Ocak'tan itibaren devam ediyor. Bunun yanında varlığa dayalı tokenler önem arz ediyor. Özellikle tarım ürünlerine dayalı tokenler önem kazanacak. Gerçek dünya varlıklarının tokenleri önem kazanacak.