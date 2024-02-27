Ekonomide gözler 3 veride: Büyüme, ihracat ve enflasyon

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İÇİN GERİ SAYIM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile 2 Mart Cumartesi günü Adıyaman'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması planlanıyor. Bolat, bir önceki aya ilişkin, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Büyüme ve dış ticaret verilerinin ardından yeni haftayla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilecek. TÜİK, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.