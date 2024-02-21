Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar yarına kilitlendi: İşte o tahminler...





TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.