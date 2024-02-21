Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar yarına kilitlendi: İşte o tahminler...
Piyasalarda gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın (22 Şubat 2024) bir kez daha toplanarak faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi ekonomistlerden ilk tahminler geldi. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi? İşte hedefler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yurt içi piyasaların gündeminde. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz toplantısını şubat ayında gerçekleştirecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yılın ikinci faiz kararı yarın (22 Şubat Perşembe) günü açıklanacak.
İLK TOPLANTISINDA KARAR NE OLDU?
TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.
Yılın ilk toplantısında; "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmişti.
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
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