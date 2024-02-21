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Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: TAM ile hedef 500 milyon dolar tasarruf

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: TAM ile hedef 500 milyon dolar tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

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