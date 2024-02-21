İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
2024 Şubat ayında düşük faizli konut kredisi kampanyası gündemi meşgul ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kampanya kapsamında sunulacak şartlar ve başvuru tarihi merakla beklenirken, birçok kişi için ev sahibi olma umudu yeşeriyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde sunulan düşük faizli konut kredisi, ilk kez ev alacakların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre, evlilik kredisi olarak da adlandırılan bu destek programı, Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşacak. Hükümetin ilk evini alacaklara yönelik sağlayacağı kredi desteği, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiye umut veriyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Cevdet Yılmaz'dan Konut Kredisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ile birlikte konut kredisi hakkında konuştu.
Konuşmasında, merkez bankası ve BDDK aracılığıyla ilk ev alımlarında kredi erişimini sağladıklarını belirtti. İkinci ve üçüncü konut alımlarında ise kredi imkanının kısıtlı olduğunu ifade etti. Bu durumun, konut kredi imkanlarının ilk konut sahipliği için kullanılmasını sağladığını dile getirdi. Yılmaz, konut sahipliği konusunun sadece kredi odaklı değil, aynı zamanda konut arzı ve talebiyle dengelenmesi gerektiğini vurgulad
%1.20 Düşük Faizli Konut Kredisi Gündemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen %1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından, konunun yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.
İlk kez ev alacaklara sunulacak olan bu kredi imkanında %1.20 faiz oranı öngörülüyor. Kampanya, hiç evi olmayan bireylere yönelik olarak düşünülüyor.
Kredi Detayları ve Başvuru Süreci
Bu düşük faizli konut kredisinde vadenin 15 yıl olması beklenirken, başvuru şartları ve ödeme planı netleştiğinde ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak. İlk kez ev alacaklara sunulacak bu önemli fırsatın detayları ve başvuru süreci, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
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- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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