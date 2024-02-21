İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Konuşmasında, merkez bankası ve BDDK aracılığıyla ilk ev alımlarında kredi erişimini sağladıklarını belirtti. İkinci ve üçüncü konut alımlarında ise kredi imkanının kısıtlı olduğunu ifade etti. Bu durumun, konut kredi imkanlarının ilk konut sahipliği için kullanılmasını sağladığını dile getirdi. Yılmaz, konut sahipliği konusunun sadece kredi odaklı değil, aynı zamanda konut arzı ve talebiyle dengelenmesi gerektiğini vurgulad