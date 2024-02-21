Milyonlarca emekliye müjde! Emekli ikramiyesi komisyondan geçti | Kim ne kadar alacak?

AK PARTİ 8. YARGI PAKETİ'NE EKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. AK Parti heyeti, emekli ikramiyesini Meclis'e sunulacak 8. Yargı Paketi'ne ekledi.

TEKLİF RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazete'de yayımlanacak.



ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

DUL VE YETİMLERE NE VERİLECEK?

İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek.

Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAĞLANANLAR NE KADAR ALACAK?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.

2 AYLIK ALANA NE VERİLECEK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.

KİMLER BU YIL ÇİFT İKRAMİYE ALACAK?

İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu yıl ilk bayram Nisan ayında. 31 Mart'a kadar başvuranlar, emekli aylıkları 1 Nisan itibariyle bağlanacağından, Ramazan Bayramı ikramiyesini yani bu yılki çift ikramiyeyi alabilecek. İkinci bayram ise Haziran ayında. Buna göre 1 Nisan-31 Mayıs arasında aylık başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Haziran'dan itibaren aylık başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.

NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da... Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Ancak bu tarihlerden önce ödenmesi de mümkün. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.

AYLIK BAĞLAMA İŞLEMİ ÖDEME TARİHİNE YETİŞMEZSE NE OLACAK?

İkramiye şartlarına uygun tarihte aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylığıyla birlikte bunu da alabilecek.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.