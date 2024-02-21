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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fiyat istikrarı mesajı! "Kararlılıkla uyguluyoruz"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fiyat istikrarı mesajı! Kararlılıkla uyguluyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz, yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Kayseri'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek."

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