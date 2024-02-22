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Emekliye ikramiye komisyondan geçti! Düzenleme genel kurulda görüşülecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 00:53
Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik beklenen adım atıldı. Düzenlemenin yer aldığı 8'inci yargı paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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