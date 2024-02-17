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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2024 07:00Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 07:00