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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 07:00
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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı.

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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.

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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

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Bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu! Ayrım olmayacak onlar da alacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.