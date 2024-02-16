Aile destek paketinin detayları! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de anlattı
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek paketinin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Bakan Göktaş, "Önemli bir seçim vaadiydi. Bizler de göreve geldiğimiz andan itibaren bu konunun üzerinde titizlikle çalıştık ve hayata geçirdik." dedi. İşte tüm detaylar...
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu. Peki Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Bakan Göktaş'ın A Haber'e açıklamaları şöyle:
Önemli bir seçim vaadiydi. Bizlerde göreve geldiğimiz andan itibaren bu konunun üzerinde titizlikle çalıştık. Gerek Meclis'in yüksek desteği gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Desteğimizi pilot bölge olarak depremden en çok etkilenen 4 ilde başlattık. Bunun yanında Gaziantep'in 2 ilçesi de dahil edildi.
150 BİN LİRA DESTEK
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer alan gençler bu desteğe başvuru yapabilecekler. Buralar depremden en çok etkilenen yerler olması hasabiyle pilot proje olarak oradan başladı. 150 bin liralık ekonomik destek sağlanacak. Burada gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek ve evlilik yolunda onlara destek olmak amacıyla kurulan bir fondur.
YERALTINDAN GELECEĞE YATIRIM
Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini gençlerimizin geleceğine yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerin yanında olduğunun mesajını net şekilde veriyor. 150 bin lira destek 48 ay vadede 2 yıl geri ödemesiz olacak. Dün itibarıyla başvurular başladı. 18-29 yaş aralığında olan 30 yaşından gün almamış gençlerimiz başvuru yapabilecekler.
İLK BAŞVURANLARLA ÖZEL GÖRÜŞME
Uluslararası kriterleri hedef aldık aynı zamanda deprem bölgesi için şartları da esnek tuttuk. Proje bazlı desteklerimiz de olacak. Hem evlilik yolunda olan gençlerimiz destekleyeceğiz hem de projeleri olan gençlerimizi destekleyeceğiz. Şu anda yoğun bir ilgi var. Dün ilk başvuran Mustafa ve Kevser kardeşimle bizzat telefon ile görüştüm. Bizleri düğünlerine davet ettiler. Hem onlar hem aileleri çok mutlu.
NE KADAR BAŞVURU OLDU?
Evlilik kredisini bekleyenler var bizlere de sahadan bu yönde çok sayıda talep geliyordu. Bu projenin hayata geçmesiyle gençlerimiz mutlu oldu. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Bu sabah itibarıyla bin 112 gencimiz başvuru yaptı. Başvuru kriterleri ve değerlendirme süreçleri var. Bizler de başvurunun yüksek olmasından memnunuz. Bizler gençlere her türlü desteği sağlayacağız."
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