Aile destek paketinin detayları! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’de anlattı

NE KADAR BAŞVURU OLDU?

Evlilik kredisini bekleyenler var bizlere de sahadan bu yönde çok sayıda talep geliyordu. Bu projenin hayata geçmesiyle gençlerimiz mutlu oldu. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Bu sabah itibarıyla bin 112 gencimiz başvuru yaptı. Başvuru kriterleri ve değerlendirme süreçleri var. Bizler de başvurunun yüksek olmasından memnunuz. Bizler gençlere her türlü desteği sağlayacağız."