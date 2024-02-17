Emekliye %50 zam! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve 4C’linin o tarihlerde hesabına yatacak! En düşük 10 bin TL maaşa…

Emeklilere bayram ikramiyesine yüzde 50 zam geldi. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 2 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Bunun yanı sıra, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye verilmişti. Karadeniz turunda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni zamlı ikramiye miktarını duyurdu. İşte detaylar...

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ordu mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.