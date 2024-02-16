Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
Emekli maaşları ve ek zam düzenlemelerinin ardından bayram ikramiyesi zammı konusunda da harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesi konusunda müjdeyi verdi. Bu yıl emekli ikramiyelerinde %50'lik bir artış yapılacak. Yapılan düzenlemeden dul ve yetimler de faydalanacaklar. Peki kim ne kadar alacak? Hisselere göre ödeme miktarları...
Emekli bayram ikramiyesi konusundaki merakla beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Özellikle emeklilerin heyecanla beklediği bu müjdeye göre, bu yıl emekli bayram ikramiyesi %50 artışla ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklileri, bu yıl toplamda 2 bayramda olmak üzere 6 bin TL'ye kadar ikramiye almaya hak kazanacaklar. Peki dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
DUL VE YETİM MAAŞI ALANA 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI
Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar, bayram ikramiyesi ödemesinden de faydalanacaklar. Bu kapsamda, 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Buna göre,
aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 lira,
yüzde 50 olanlara bin 500 lira,
yüzde 25 olanlara ise 750 lira ödenecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
İLK İKRAMİYE NİSAN'DA
📍 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı
📍 1-9 NISAN: İkramiye ödeme haftası
HAZİRAN'DA İKİNCİ İKRAMİYE
📍 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı
📍 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası
İşte 2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:
📌Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL
📌50 oranında hissesi olan bir kişi 5.500 TL,
📌Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 8.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.
Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.
KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?
Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
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