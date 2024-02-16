Aile destek paketinin detayları! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de anlattı

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek paketinin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Bakan Göktaş, "Önemli bir seçim vaadiydi. Bizler de göreve geldiğimiz andan itibaren bu konunun üzerinde titizlikle çalıştık ve hayata geçirdik." dedi. İşte tüm detaylar...

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