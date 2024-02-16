16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aile destek paketinin detayları! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de anlattı

Aile destek paketinin detayları! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2024 16:47
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek paketinin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Bakan Göktaş, "Önemli bir seçim vaadiydi. Bizler de göreve geldiğimiz andan itibaren bu konunun üzerinde titizlikle çalıştık ve hayata geçirdik." dedi. İşte tüm detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile destek paketinin detayları!
Aile destek paketinin detayları!
Gemi batığına dalış saat 17.00’de
Gemi batığına dalış saat 17.00'de
Evlat nöbetindeki annelere destek!
Evlat nöbetindeki annelere destek!
Danıştay FETÖ’cüleri neden göreve iade etti?
Danıştay FETÖ'cüleri neden göreve iade etti?
Afetzedeler yuvalarına kavuştu
Afetzedeler yuvalarına kavuştu
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’da kaç okul deprem riski altında?
İstanbul'da kaç okul deprem riski altında?
İşte o numuneler! Sadece A Haber’de
İşte o numuneler! Sadece A Haber'de
Ordu Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Ordu Başkan Erdoğan'ı bekliyor
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
CHP 303 yerde adaylarını belirleyemedi
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Katliamın gölgesinde 19. cuma!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi!
Daha Fazla Video Göster