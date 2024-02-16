Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu’na deprem bölgesinden kaç kişi başvurdu?

RESMİ NİKAHTAN NE KADAR ZAMAN ÖNCE BAŞVURU YAPILABİLİYOR?

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek.