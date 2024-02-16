Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden kaç kişi başvurdu?
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu. Peki Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencin başvurduğunu duyurdu.
HANGİ İLDE YAŞAYANLAR BAŞVURABİLİYOR?
Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?
Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
RESMİ NİKAHTAN NE KADAR ZAMAN ÖNCE BAŞVURU YAPILABİLİYOR?
Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek.
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