Tüketici Hakem Heyetleri 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı
Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin 2023 yılında 707 bin 814 başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre Tüketici Hakem Heyetleri, 2023 yılında 707 bin 814 başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerle satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995'ten bu yana faaliyetlerine devam ediyor.
Uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlayan heyetler, yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azalttı. 1995'ten bu yana geçen 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.
Tüketici hakem heyetlerine 2023'te toplam 727 bin 630 başvuru yapılırken bunlardan 707 bin 814'üne ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince geçen yıl karara bağlanan başvuruların toplam değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.
YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI
Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor. Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla şikayetler kolayca iletilebiliyor.
Bu kapsamda 2023'te yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66'sı (477 bin 327 başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi. Elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.
EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ
Geçen yıl yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 başvuru) ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi.
Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521) ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretlerine ilişkin (38 bin 252) başvurular izledi.
Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu.
Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik başvurular takip etti.
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