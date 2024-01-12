Tüketici Hakem Heyetleri 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerle satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995'ten bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

Uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlayan heyetler, yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azalttı. 1995'ten bu yana geçen 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine 2023'te toplam 727 bin 630 başvuru yapılırken bunlardan 707 bin 814'üne ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince geçen yıl karara bağlanan başvuruların toplam değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.