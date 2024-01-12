Piyasaların gözü Moody’s’de! S&P’den sonra sıra onda: Türkiye raporu bekleniyor...

S&P GÖRÜNÜMÜ YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceğini vurgulayan S&P "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" dedi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'trA/trA-1' talep edilmemiş ulusal kredi notumuz da dahil olmak üzere tüm yabancı ve yerel para cinsinden ülke kredi notlarımızı teyit ettik. Ayrıca talep edilmemiş transfer ve konvertibilite değerlendirmemizi 'B+'ya yükselttik" denildi.