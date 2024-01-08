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Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv, emlak ve gıda sektörlerine ağır ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Ticaret Bakanlığı’ndan otomotiv, emlak ve gıda sektörlerine ağır ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirildi, 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

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