04 Ocak 2024, Perşembe
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de 2023 yılında yıl en fazla ihracat yapılan ilk 3 ili açıkladı. Listede 81 ilin tamamı 2022 ve 2023 yılına göre kıyaslandı. Peki, 3 ilimiz hangi ülkeye ne kadar ihracat gerçekleştirdi? İşte tabloya yansıyan en fazla ihracat yapan iller ve ihracat rakamları...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:34
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