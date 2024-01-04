2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı.

Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi.