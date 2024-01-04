04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de 2023 yılında yıl en fazla ihracat yapılan ilk 3 ili açıkladı. Listede 81 ilin tamamı 2022 ve 2023 yılına göre kıyaslandı. Peki, 3 ilimiz hangi ülkeye ne kadar ihracat gerçekleştirdi? İşte tabloya yansıyan en fazla ihracat yapan iller ve ihracat rakamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:34
  • 1
  • 11
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı.

3. İZMİR

Buna göre; ihracatta İzmir 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

2. KOCAELİ

Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırayı elde etti.

  • 3
  • 11
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

1. İSTANBUL

2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci oldu.

İSTANBUL'DA KIYMETLİ TAŞLAR

İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında (bölüm) yaptı.

  • 4
  • 11
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

Bunu 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makineler faslı takip etti.

  • 5
  • 11
2023’te en fazla ihracat yapan 3 il! Ticaret Bakanlığı 81 ili tek tek açıkladı

Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı.

Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi.