İşsizlik ödeneğine zam! Binlerce kişinin beklediği rakamlar belli oldu! O durumda kesilmeyecek...

İstifa edenler de işsizlik maaşı alabilir mi, başvuruda bir süre sınırı bulunuyor mu?

İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. Hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği hak kazanılan toplam süreden düşülüyor. Örneğin işsiz kalan bir vatandaş mücbir neden dışında 2 ay geç başvurduysa ve bu sürede normalde 8 ay işsizlik ödeneği alma hakkı doğduysa gecikilen iki aylık süre düşülür ve 6 aylık maaş ödenir, iki aylık hak kaybı olur.



Bugün itibarıylaiyle maaşım 26 bin lira olup, işsiz kalmam durumunda ne kadar işsizlik maaşı alabilirim?

Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Asgari ücret zammıyla birlikte en düşük işsizlik ödeneği aylık 7 bin 940 en yüksek de 15 bin 880 lira oldu. Damga vergisi kesintisiyle birlikte aylık 10 bin 519 lira işsizlik maaşı alabilirsiniz. On ay boyunca size ödenecek tutar 105 bin 190 lira olacak.

İŞKUR'dan gelen iş tekliflerinde işyerleri evime uzak olduğu için kabul etmedim. Ödeneğim kesilir mi?

İŞKUR, işsizlik ödeneği alanlara yeni bir iş bulma, aktif işgücü programları kapsamında kurs, eğitim ayarlıyor. Kurum'un teklif ettiği işi haklı bir neden olmadan reddedenlerin işsizlik ödeneği kesiliyor. Ancak, kayıtlı mesleğine, eğitimine, yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna uygun olmayan, son çalıştığı işin ücret veya çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi durumunda önerilen iş reddedilmiş sayılmıyor. Önerilen işyerinin ikamet edilen yerin belediye mücavir alanları sınırları dışında işyeri olması da aynı kapsamda değerlendiriliyor. Dolayısıyla işsizlik ödeneği de kesilmiyor.