Son dakika: Rekabet Kurulundan META’ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası

META tarafından, bu güncellenmenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve halihazırda güncellenen versiyona onay vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların söz konusu güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları da belirtilmişti.

META'ya 346 milyon lira para cezası verilen soruşturmanın sonucunda, şirketin veri birleştirme yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği de tespit edildi. META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı belirlenmişti.

Ayrıca META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirildi, ilk aşamada ihlali sonlandırmak için alacağı tedbirleri 9 Aralık 2023 tarihine kadar Rekabet Kurumuna bildirmesi istendi.

KURUL ONAY EKRANINI YETERLİ BULMADI

Kurul, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi. Kullanıcılara gösterilecek ekranın, kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmeyen, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içeren ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkanı sağlayan ekranlar olması talep edildi.