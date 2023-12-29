Google 5 milyar dolar tazminat ödeyecek! ABD mahkemesi kararını verdi! Gerekçe kullanıcıların gizliliğinin ihlali...
Amerikan teknoloji şirketi Google, Kaliforniya Bölge Mahkemesi tarafından kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan dava sonrası 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Hakim Rogers, Google'ın geçen yıl davanın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.
UZLAŞMAYA VARILDI
BBC'nin haberine göre, Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google'ın kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.
5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödenmesinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.
İDDİALAR REDDEDİLDİ
Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.
Öte yandan, Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.
Castaneda, Chrome'daki gizli modun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğuna ancak her yeni gizli sekme açıldığında ise web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savunmuştu.
DAVANIN İPTALİ REDDEDİLMİŞTİ
Hakim Rogers, Google'ın geçen yıl davanın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.
Google, aralık başında da Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
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