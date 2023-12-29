Google 5 milyar dolar tazminat ödeyecek! ABD mahkemesi kararını verdi! Gerekçe kullanıcıların gizliliğinin ihlali...

5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödenmesinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

Öte yandan, Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.

Castaneda, Chrome'daki gizli modun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğuna ancak her yeni gizli sekme açıldığında ise web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savunmuştu.