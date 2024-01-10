Kalyon Holding’ten dev projeler! Yenilenebilir enerji konusunda dünyaya örnek oldu

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ STRATEJİK PROJESİ

Bir bütün olarak enerjide Cumhuriyet tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri kabul edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası ülke istihdamına da büyük katkıda bulunuyor. Toplam 3.500 yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkânı sağlanırken bu çalışanların 100'e yakını Karapınarlılar'dan oluşuyor.

GÜNEŞ PANELLERİNİN ALTINDA HEM OTLATMA HEM TARIM

Sürdürülebilir bir dünya için çalışarak iklim değişikliği ile mücadelede de öncü bir rol oynayan Kalyon Enerji, Karapınar'da başlattığı "Otlatma Pilot Uygulaması" ile de adından söz ettirdi. Kalyon Karapınar GES'te başlatılan uygulama ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlandı. Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü de açılmış oldu. Sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunan Kalyon Karapınar GES'in otlatmaya açılmasıyla, hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahaya daha kolay erişmeye başladı ve bu da et ve süt verimlerinde artış sağladı. Aynı zamanda gölgelenmenin artması ve nem kaybının önlenmesiyle güneş panellerinin altında bölgeye özgü endemik bitkiler tekrar yeşermeye başladı. Yakın zamanda Tarımsal GES uygulamalarını da hayata geçirmeye hazırlanan ve dünyanın yenilenebilir enerjideki öncü kuruluşları arasında gösterilen Kalyon Enerji, yaptığı bu örnek proje ile World Sustainability Congress 2023'e, Türkiye'den davet edilen tek firma oldu.