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Rusya’dan Google’a 51 milyon dolarlık ceza!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Rusya’dan Google’a 51 milyon dolarlık ceza!

Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

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