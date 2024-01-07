Türkiye’de seyahat rekoru! Bakan Uraloğlu rakam vererek duyurdu

"ANKARA-KARAMAN ARASI 2 SAAT 40 DAKİKA"

Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022'de 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekorunun kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük 1400 yolcu taşınırken 14 Ocak 2022'te günlük 1841 yolcu ile taşıma rekoru elde edildiğini hatırlattı.

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla da diğer şehirlere ulaşmanın daha rahat ve hızlı hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yolcuların YHT bağlantılı Toros Ekspresi ile Adana'ya daha kısa zamanda ulaşabildiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara-Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu."