Başkan Recep Tayyip Erdoğan teslim edecek! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! Hükümetten altyapıya 51 milyar TL’lik hibe









HATAY İLK SIRADA

Altyapı hibelerinde en büyük pay 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanın hasar gördüğü Hatay'a ayrıldı. Büyük yıkıma uğrayan Hatay'da altyapı çalışmaları için 12 milyar, Kahramanmaraş'ta 10 milyar, Adıyaman'da 5.8 milyar, Gaziantep'te 5.7 milyar, Malatya'da 5 milyar, Osmaniye'de 3.4 milyar, Adana'da 2.7 milyar, Şanlıurfa'da 2.5 milyar, Diyarbakır'da 2.3 milyar, Mersin'de ise 1.6 milyar TL'lik destek İller Bankası aracılığıyla yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere yerel yönetimlere gönderildi.