Son dakika: THY'nin Melbourne seferleri başlıyor! KAP açıklaması geldi
Son dakika haberi | Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Alınan karara dair detaylar KAP'a bildirildi.
Türkiye'nin göklerdeki gururu Türk Hava Yolları, dünyayı uçurmaya devam ediyor.
Yapılan önemli anlaşmalarla uçuş ağını ve filosunu artıran THY, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne seferlerini başlatıyor.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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