26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi! 3 maaşı bulacak

THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi! 3 maaşı bulacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2023
ABONE OL
THY’den çalışanlarına ikramiye müjdesi! 3 maaşı bulacak

Türk Hava Yolları ve iştiraklerine verilecek ikramiyeler belli oldu. Buna göre THY personellerine iki maaş, kabin ve kokpitte görev yapanlara 3 maaş, TGS çalışanlarına ise 40 bin lira ikramiye ödenecek.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, çalışanlarına ikramiye vermeye devam ediyor.

THY çalışanlarına 8 Ocak 2024 tarihinde maaşlarıyla birlikte iki maaş ikramiye yatacak. Kabin ve kokpitte görev yapan personele ise maaş yapılarındaki fark nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere üç maaş ikramiye verilecek.

THY'nin yüzde 50 iştiraki TGS Yer Hizmetleri çalışanları da 40 bin lira ikramiye almayı hak etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA