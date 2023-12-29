Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Gün içinde en düşük 7.415,27, en yüksek 7.510,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,00 artışla 7.470,18 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 73,84 puan artarak 7.470,18 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 18,93 puan ve yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.415,27 puandan başladı.de 1,00 artışla 7.470,18 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,87 puan ve yüzde 0,06 kazançla 8.020,76 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 24'ü geriledi. Gübretaş, Türk Hava Yolları, Akbank, Şekerbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONS FİYATI 2062 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2062 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 960 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,97'den, bileşik getirisi de yüzde 39,20'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,4176 lira, satışta 29,5355 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,3767 lira, satışta 29,4944 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 141,4 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 77,5 dolardan işlem görüyor.
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