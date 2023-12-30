Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "İmkanları zorlayacağız" diyerek açıkladı: Memur zammı yüzde 50'ye yakın olacak

ALGI OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİ

Mayıs seçimlerinin tamamlanması ve siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla güven ortamı pekişti. Döviz meselesi ve ödemeler dengesindeki sorunlar büyük ölçüde aşıldı. Cari açıkta 10 milyar doları aşan iyileşme başladı. 2023 yılı milli gelirini de yüksek bekliyoruz. Rezervlerde de iyileşme sağlandı. Riskler düşmüş oldu. Bütçede, hedefin üzerinde performans var. Türkiye'ye dair algı olumlu yönde değişti. Öngörülebilirlik arttı. Dış finansmanın maliyeti geriledi.

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdü. Dünyada bu oran 3.6. 9 ayda yüzde 4.7 büyüme kaydettik. OVP'de 4.4 demiştik, yani hedefi tutturuyoruz. İhracatta 255 milyar doları aşacağız. Turist başına gelir 65 dolardan 100 dolara geldi. 55 milyar dolar gelir bekliyoruz.