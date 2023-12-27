ZAMLI 65 yaş aylığı ne kadar? 2024 Yaşlılık maaşı kaç TL artacak? Asgari ücret zammıyla Ocak artış hesaplama
Asgari ücret zammına dair heyecan devam ederken, 65 yaş maaşına (yaşlılık maaşı) yapılacak olan zam oranları da merak konusu haline geldi. Yaşlılık maaşı alıcıları, gelecek zam oranlarına dair gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Bu süreçte, 65 yaş ve üstü vatandaşların almakta oldukları maaşlara yapılacak olası zamlar, milyonlarca yaşlı vatandaşın finansal durumunu etkileme potansiyeline sahip. Peki zamlı 65 yaş aylığı ne kadar? 2024 yaşlılık maaşı kaç TL artacak?
Yeni yılla birlikte hayata geçecek olan asgari ücret artışı, bir dizi ekonomik düzenlemeyi de beraberinde getirecek. İşsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar pek çok kalemde değişiklik yapılması bekleniyor. Peki zamlı 65 yaş aylığı ne kadar? 2024 yaşlılık maaşı kaç TL artacak? İşte yeni asgari ücret ve zamlarla ilgili son dakika gelişmeleri...
2024 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Olacak?
2024 yılına yaklaşırken, yaşlılık maaşı alan hak sahipleri yeni yıldaki maaş miktarını merak ediyor. 2023 yılının Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri aylık 2.348 TL olarak yapılmaktadır. Eğer yaşlılık maaşına yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda, 2024 yılında aylık maaş 3.052 TL olacak.
Türkiye'de, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sunulan yaşlılık aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen önemli bir sosyal yardım programıdır. Peki, bu aylıktan kimler yararlanabilir?
Yaşlılık aylığından faydalanabilmek için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartlar arasında, 65 yaşını doldurmuş olmak, nafaka hakkı olmamak, kamu veya özel kurumlarda sürekli bakım altında olmamak ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir gelir veya aylık almamak bulunmaktadır. Ayrıca, kişinin ve eşinin ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olması gerekmektedir.
65 Yaş Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
65 yaş aylığı için başvuru yapacak vatandaşların, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Başvuru süreci, Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden gerekli evrakların alınmasıyla başlar. İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alındıktan sonra, bu belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir. SGK, belgeleri inceleyerek yaşlılık maaşı alma hakkınıza karar verir.
65 Yaş Aylığı Maaşı Ne Zaman Yatıyor?
Yaşlılık aylığı ödemeleri her ayın ilk haftası gerçekleştiriliyor. İlk ödeme genellikle Ziraat Bankası şubeleri tarafından yapılırken, sonraki ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu ödemeler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, yaşlı vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılamaları ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri için önemli bir destek sağlamaktadır.
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