ZAMLI 65 yaş aylığı ne kadar? 2024 Yaşlılık maaşı kaç TL artacak? Asgari ücret zammıyla Ocak artış hesaplama

Yaşlılık aylığından faydalanabilmek için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartlar arasında, 65 yaşını doldurmuş olmak, nafaka hakkı olmamak, kamu veya özel kurumlarda sürekli bakım altında olmamak ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir gelir veya aylık almamak bulunmaktadır. Ayrıca, kişinin ve eşinin ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olması gerekmektedir.

65 Yaş Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?