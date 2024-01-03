Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç arttı?
Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti ödemesi konusundaki detaylar ve başvuru süreci vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, başvurularını tamamlamış olmanın yanı sıra sonuçların açıklanacağı tarihi de büyük bir merakla bekliyorlar. Peki zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?
Bedelli askerlik başvurularının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bedelli askerlik celp dönemleri ve sonuçların hangi aylarda açıklanacağı konusu, başvuru yapanların ve yakınlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik için müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı bulunmayan yükümlüler, yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL olarak belirlendi.
Bedelli askerlik ücreti, her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Bu değişiklik, memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucunda bulunan tutarı etkiliyor. Yani, memur maaş katsayısı arttıkça, bedelli askerlik ücreti de artış gösteriyor. Bu ay içinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte, bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Yeni tutar, Haziran sonuna kadar geçerli olacak ve Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla birlikte ödenecek tutarın artması bekleniyor.
Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SON GÜN NE ZAMAN?
2023 yılı bedelli askerlik başvuruları 29 Aralık tarihinde bitecek. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır
Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...
- Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024!
- Hemşire zamlı maaşları 2024 | Hemşire, ebe aylıkları ocak zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?
- 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak %38 zamlı emekli maaş hesabı...
- Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...
- SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...