Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç arttı?

Bedelli askerlik ücreti, her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Bu değişiklik, memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucunda bulunan tutarı etkiliyor. Yani, memur maaş katsayısı arttıkça, bedelli askerlik ücreti de artış gösteriyor. Bu ay içinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte, bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira 4 kuruştan 182 bin 608 liraya çıktı. Yeni tutar, Haziran sonuna kadar geçerli olacak ve Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla birlikte ödenecek tutarın artması bekleniyor.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SON GÜN NE ZAMAN?