Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2024 Engelli aylığı ne kadar oldu? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

2024 Engelli ve Yaşlı aylığı zammı için gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Asgari ücrete gelecek zam oranında artış gösterecek yeni aylıklar bu akşam Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından belli olacak. İşte 2024 Zamlı Engelli ve Yaşlı aylığı zam tablosu…

2024 ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının aralık ayı enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu orana bakıldığında asgari ücrete yüzde 40, 45 veya 50 oranın zam yapılacağı tahmin ediliyor.