2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama
Asgari ücretle ilgili belirsizlik devam ederken, 16-17 bin lira aralığında olacağına dair çıkan iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret zammının 2024 yılıyla birlikte birçok kalemde değişikliklere neden olması beklenirken, bu değişiklikler arasında üniversite ve lise stajyer maaşlarının da yer alması dikkat çekiyor. Peki 2024 asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşları kaç TL olacak? İşte detayları...
Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili 3. toplantıdan gelen son dakika açıklamaları, beraberinde stajyer maaşlarına dair beklentileri de artırdı. Özellikle okullardan işletmelere staj yapmaya giden lise ve üniversite öğrencileri, yeni asgari ücret artış oranları doğrultusunda staj ücretlerinde bir iyileşme bekliyor. Peki yeni zamlı asgari ücret ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni stajyer maaşları kaç TL olacak?
STAJYER MAAŞI NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 5 bin 701 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 2 bin 550-5 bin 100 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 8 bin 501 lira verilecek.
Asgari ücrete 2023 Temmuz ayında gelen düzenleme ile okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de değişti. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira olmuştu.
2024 asgari ücretin açıklanması ile yeni senede geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazanacak.
NE KADAR ARTAR?
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde stajyer maaşı 4446 liraya, yüzde 55 zam gelirse de 5301 liraya çıkması beklenenler arasında.
STAJYER MAAŞI HESAPLAMA
Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.
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