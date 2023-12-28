2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 5 bin 701 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 2 bin 550-5 bin 100 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 8 bin 501 lira verilecek.

Asgari ücrete 2023 Temmuz ayında gelen düzenleme ile okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de değişti. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira olmuştu.